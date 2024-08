Hund bei Hitze im Auto zurückgelassen

Am vergangenen Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Günzburg zur Mittagszeit auf den Parkplatz beim Legoland Günzburg gerufen, da sich in einem Auto ein unbeaufsichtigter Hund befand. Das Fahrzeug war in der prallen Sonne geparkt und die Scheiben waren nur leicht heruntergelassen. Im Innenraum befand sich kein Wasser für den Malinois-Mix, welcher einen stark dehydrierten Eindruck machte. Durch die ebenfalls hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Günzburg wurden schon erste Maßnahmen zur Öffnung des Autos durchgeführt, bis der 31-jährige Hundehalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Gegen den Hundebesitzer wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. (AZ)

