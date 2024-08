Hunde in der Hitze vom Balkon gerettet

Am frühen Sonntagabend bemerkte eine Anwohnerin gegen 17 Uhr zwei Hunde auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Wörthstraße in Günzburg. Aufgrund der hohen Temperaturen machte sie sich Sorgen um die Hunde und verständigte die Polizei. Durch die Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte in die Wohnung. Hierbei stellten sie fest, dass beide Hunde durch den Besitzer ohne Wasser auf dem Balkon zurückgelassen wurden. Die beiden Hunde kamen in die Obhut des Tierheimes Günzburg. Gegen den Hundebesitzer ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (AZ)

