In Ichenhausen und Günzburg werden mehrere Ladendiebe erwischt

Am Samstag wurden der Polizeiinspektion Günzburg mehrere Ladendiebstähle mitgeteilt. Gegen 13 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eine 55-Jährige in einem Supermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg, wie sie diverse Kosmetikartikel in ihre Jackentasche steckte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Ladendetekitv sprach die 55-Jährige an und verständigte die Polizei. Der Wert der Diebesbeute beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

Zur selben Zeit wurde ein 60-Jähriger im Legoland dabei beobachtet, wie er in einem Shop zwei Lego-Sets in eine Einkaufstasche packte und anschließend den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen. Die beiden Lego-Sets haben einen Wert im dreistelligen Bereich. Da der 60-jährige Niederländer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro an.

Kinder wollen Knallerbsen und Feuerwerk mitgehen lassen

Gegen 18 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes im Weiler Weg in Ichenhausen zwei Kinder, die sich verdächtig verhielten. Die Mitarbeiterin kontrollierte anschließend den Bereich, in welchem sie sich zuvor aufgehalten hatten, und stellte zwei angerissene Packungen Kinderfeuerwerk fest. Die Mitarbeiterin sprach die Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren im Kassenbereich an. Auf Vorhalt gaben diese mehrere pyrotechnische Gegenstände heraus. Durch die hinzugerufene Streife der Polizei Günzburg wurde noch eine Packung Knallerbsen in der Jackentasche des Elfjährigen aufgefunden. Die beiden Minderjährigen wurden im Anschluss durch die Streife an eine Aufsichtsperson übergeben. (AZ)

