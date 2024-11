IHK ehrt Gartner-Auszubildenden Michael Hörbrand für Spitzenleistung

Die Josef Gartner GmbH gratuliert ihrem dualen Studenten und Konstruktionsmechaniker-Auszubildenden Michael Hörbrand zu einer besonderen Auszeichnung: Bei der IHK-Auszeichnungsfeier für die besten Auszubildenden der Region Nord- und Westschwaben wurde er für seine herausragende Abschlussnote „sehr gut“ geehrt. Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Gewusst. Gekonnt. Gekürt. Ausbildung macht mehr aus uns.“ stand, fand in festlichem Rahmen statt und würdigte die 68 besten Absolventen aus den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm, Donau-Ries und Dillingen. Der stellvertretenden IHK-Präsidenten Gerd Stiefel ehrte die Leistung jedes Einzelnen im Namen der IHK Schwaben. Insgesamt legten in Bayerisch-Schwaben rund 9000 junge Menschen in diesem Jahr ihre IHK-Prüfung erfolgreich ab, aus denen die Besten jedes Ausbildungsberufs eine besondere Auszeichnung erhielten. Text: Nadine Vogt/Foto: Peter Fastl/IHK Schwaben

