Im Blumenwerk Günzburg sind kreative Floristinnen vereint

Plus Aus den Geschäften Blumen Lang und der Grünen Werkstatt wurde das Blumenwerk Günzburg. Deshalb haben Martina Reile und Rita Schön fusioniert.

Wenn sich zwei kreative Köpfe vereinen, kann Großes entstehen. Das dachten sich auch die beiden Floristmeisterinnen Martina Reile und Rita Schön. Beide arbeiten seit etlichen Jahren in der Floristikbranche: Reile führt in fünfter Generation Blumen Lang, Schön hat sich 2017 mit der Grünen Werkstatt selbstständig gemacht. Nun haben sie 200 Quadratmeter Verkaufsfläche im ehemaligen Blumen Lang komplett zu ihrem Blumenwerk umgestaltet.