Im Legoland Günzburg beginnt bald die "Monster Party"

Im Legoland geht die reguläre Saison in den Endspurt. Ab dem 5. Oktober werden die Tore des Parks zur „Monster Party“ geöffnet. Neu in diesem Jahr ist die Monster Villa im Miniland im Herzen des Parks. Vier Wochen lang können abenteuerlustige Besucher den Freizeitpark im Halloween-Modus erkunden. Am Samstag, 2. November, erstrahlt der Himmel dann in bunten Farben beim traditionellen Feuerwerk zum Abschluss des Halloween-Spektakels.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Halloween-Saison steht die neue „Monster Villa“. Mutige Besucher erkunden das Labor des verrückten Professors, die brodelnden Kessel in der Hexenküche und die düstere Vampirgruft. An den Wochenenden gruseln zusätzlich Halloween-Bewohner wie Vampire und Hexen durch die dunklen Gänge der Villa. Gleich nebenan wächst Deutschlands größtes Lego-Kürbisfeld. Im Kreativ-Zentrum des Parks, dem Rebuild the World, bauen Besucher nach Anleitung oder frei Lego Kürbisse. Diese werden dann beim Mondschein im Miniland "eingepflanzt". So entsteht Nacht für Nacht ein immer größer werdendes Kürbisfeld aus Legosteinen.

Das ist im Legoland Günzburg zu Halloween geboten

Neben neuen Attraktionen sind auch beliebte Halloween-Klassiker wieder im Park zu finden: Im Themenbereich Land der Ritter kochen lachende Hexen an ihrem blutroten Hexentrank und die Achterbahn „Feuerdrache“ wurde mit Disco-Lichtern und gespenstischer Musik zum „Discodrachen“ umgestaltet. Im Herzstück des Parks, dem Miniland, lädt Hexe Pimpinella beim langen Samstagsspuk zu ihrer ganz eigenen Hexen-Party ein. Auf dieser sorgt „Die Kinderband“ für peppige Musik vom Dach der Monster Villa. Wie immer gilt: Wer Achterbahnen und Co. lieber ohne Grusel-Action mag, kann abseits der Gruselstraße wie gewohnt den Park genießen.

Wer dann weiterhin nicht genug Monster gesehen hat, schaut den 4D-Filmspaß „Die Monster sind los!“ in den Lego Studios. Wer gruselig kommt, wird belohnt: Verkleidete Kinder erhalten eine kostenlose Tageskarte für das „Winter Wonder Legoland", die Winteröffnung des Resorts ab dem 23. November. Geöffnet ist das Legoland zur Monsterparty vom 5. Oktober bis 2. November jeweils von 10 bis 18 Uhr, an den Samstagen bis 20 Uhr. Für den 31. Oktober ist eine Kürbis-Bemalaktion geplant. Besucher können dabei eigene Kürbisse gestalten und mit nach Hause nehmen. Das große Abschlussfeuerwerk zum Finale wird dann am 2. November um 20 Uhr über dem Miniland leuchten. (AZ)