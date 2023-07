Im Winter ist es Marianna Rauner immer noch viel zu kalt

Serie „Näherkommen“ (Teil 10): Die gebürtige Neapolitanerin gibt Sprachkurse an der Volkshochschule. Die Wärme des Südens zieht sie in ihre alte Heimat.

Die Serie „Näherkommen“ stellt in kurzen Porträts Frauen und Männer aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Die Ausstellung wurde bis Mitte September verlängert. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Marianna Rauner (47 Jahre, Italien, Neapel, jetzt Wettenhausen). Eine Zufallsbegegnung auf einem Spielplatz in Rom hatte den Lebensentwurf von Marianna Rauner grundlegend verändert. Sie war damals 26 Jahre alt, studierte Japanisch, Englisch und Literatur und war zu Besuch bei ihrem Bruder in Rom. Dann lernte sie ihren Mann kennen und zog zwei Jahre später von Bologna nach Burgau. In Wettenhausen kauften sie ein Haus, die zwei Kinder sind inzwischen Jugendliche, und das Wetter ist immer noch gewöhnungsbedürftig.

„Im Winter ist es mir hier viel zu kalt“, sagt Marianna Rauner. Kühler als in Süditalien sei auch das Temperament der Menschen und Wettenhausen und der Ort eigentlich viel zu klein. Sie zieht es immer wieder zurück in die Heimat. An der Volkshochschule unterrichtet sie Italienisch und bietet auch einen Wahlkurs an der Montessorischule an, den zehn Kinder besuchen. Mindestens einmal im Jahr besucht sie in Neapel ihre Familie mit drei Brüdern. Das könnte bald öfter werden.

