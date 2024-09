Jugendliche schlagen am Bahnhof mit Gürtelschnalle auf Ehepaar ein

Ein Ehepaar fühlte sich auf dem Bahnsteig des Günzburger Bahnhofes von einer Gruppe Jugendlicher gestört. Das führte zu einem Streit, der sich nur wenig später in Handgreiflichkeiten ausweitete. Es war gegen 13.45 Uhr, teilt die Polizeiinspektion Günzburg mit, als die Situation derart eskalierte. Einer der Jugendlichen nahm seinen Gürtel aus der Hose und schlug mit diesem auf den 35-jährigen Ehemann ein. Als dessen Ehefrau helfen wollte, wurde diese laut Polizeiangaben ebenfalls mit der Gürtelschnalle an der Stirn getroffen.

Jugendliche Gewalttäter entkommen: Die Polizei fahndet

Dem Ehemann gelang es, einem der jugendlichen Kontrahenten den Gürtel zu entreißen und schlug damit ebenfalls auf ihn ein. Danach entfernten sich die drei Jugendlichen in unbekannte Richtung. Nachdem zunächst fraglich war, ob auch ein Messer im Spiel war, waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Letztlich konnte die Polizei feststellen, dass ein Jugendlicher lediglich mit einem Messer drohte, dieses jedoch nicht einsetzte. Trotz einer Fahndung in der näheren Umgebung konnte die Polizei die drei Jugendlichen nicht mehr auffinden. Der 35-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Hämatome im Gesicht und am ganzen Körper. Seine Ehefrau erlitt ebenfalls eine Prellung an der Stirn und Abschürfungen an den Beinen. Beide Personen kamen zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Kreiskrankenhaus. (AZ)