Junger Mann beim Schwarzfischen erwischt

Ein Mitglied eines Fischereivereins hat am Samstagvormittag die Polizei Günzburg verständigt: Er hatte gerade einen jungen Mann beobachtet, welcher ohne jede Berechtigung an einem See an der Dillinger Straße in Günzburg angelte. Vor Ort trafen die Polizeibeamten einen Mann an, der mit einer Angelrute in dem See bis dato erfolglos zu fischen versuchte. Er konnte weder einen Anglerschein, noch eine Erlaubnis zum Fischen vorweisen. Die Angel des jungen Mannes wurde sichergestellt und ihn erwartet eine Strafanzeige. (AZ)

