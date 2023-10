Günzburg

vor 16 Min.

Kabarettist Heinz Becker ist froh über die Letzte Generation

Gerd Dudenhhöffer alias Heinz Becker brachte das Publikum in Günzburg mit seiner ungeschminkten Sichtweise auf die Dinge zum Lachen.

Plus Der Auftritt des Kabarettisten Gerd Dudenhöffer in Günzburg geht unter anderem um Klimaneutralität, Gartenarbeit und Beschneidung. Bei einem Thema wird es grenzwertig.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Bekannte Namen haben seit jeher eine große Strahlkraft, das wurde am Donnerstagabend in Günzburg im Forum am Hofgarten einmal mehr unter Beweis gestellt. Die Besucher erlebten im ausverkauften Saal einen streckenweise recht unterhaltsamen Abend, der die Erwartungen vieler Fans erfüllte. Wie groß der Fankreis von Gerd Dudenhöffer, alias Heinz Becker ist, zeigte sich bereits zu Beginn, als er mit frenetischem Applaus beim Betreten der Bühne begrüßt wurde.

Dass er auch ohne seine Sketchpartnerin und Fernsehehefrau Hilde auf der Bühne brillieren kann, ist seit Jahrzehnten bekannt. Der nörglerische Spießer, der am Küchentisch seine Plattitüden über Gott und die Welt von sich gibt und zu jedem Thema eine sehr eigenwillige Meinung hat und diese auch öffentlich kundtut, sorgt für Lachsalven bei den Zuschauern aber auch für verständnisloses Kopfschütteln. Für den Einstieg in das Programm wählte er den Dauerbrenner des deutschen Spießbürgertums, die nachbarschaftlichen Streitigkeiten, die oft aus Nichtigkeiten entstehen und dann ausufern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen