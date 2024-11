Kabelstörung führt zu kurzfristigen Bauarbeiten

Eine dringliche Maßnahme der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) führt Ende November zu kurzfristigen Bauarbeiten auf Höhe des Stadttors. Wegen der Störung eines in unmittelbarer Nähe des Stadttors gelegenen Stromkabels ist der Marktplatz über diese Zufahrt am Donnerstag, 28. November, nicht zu erreichen. Das teilt die Stadt Günzburg mit. Der Zugang zum Marktplatz ist für Fußgänger und Radfahrer hingegen über den Gehweg in dieser Zeit möglich. Die kurzfristigen Arbeiten sind unumgänglich, um mögliche schlimmere Folgen für Betroffene abzuwenden. Im Falle eines kompletten Kabelausfalls wären mehr als ein Dutzend Haushalte und Geschäfte auf dem Marktplatz ohne Strom. „Dieses Risiko eines Stromausfalls wollen und können wir nicht eingehen. Die kurzzeitigen notwendigen Arbeiten lassen wir bewusst noch im November ausführen, um das für die Händler so wichtige Weihnachtsgeschäft nicht zu beeinträchtigen“, teilt Ordnungsamtsleiter Georg Weishaupt mit. Die Stadt Günzburg bittet alle Betroffenen um Verständnis für die unaufschiebbaren kurzzeitigen Kabelarbeiten. Sollten bei der Ausführung der Arbeiten unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, könnte es zu einem zusätzlichen Tag Sperrung kommen, so die Angaben der Stadt. (AZ)

