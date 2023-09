Kein Fang, aber Ärger: 60-jähriger Angler erwartet eine Anzeige

Wegen Fischwilderei erhielt ein Angler eine Anzeige. Die Polizei entdeckte ihn beim nächtlichen Angeln an der Günz – ohne Angelschein, Erlaubnis und ohne Beute.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat eine Streife der Polizei Günzburg einen 60-jährigen Mann an der Günz mit einer Handangel festgestellt. Bei einer Kontrolle konnte der Günzburger laut Polizeibericht weder einen Angelschein noch eine Erlaubnis zum Fischen in der Günz vorweisen. Fische hatte er noch keine gefangen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei bei der Staatsanwaltschaft. (AZ)