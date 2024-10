Kirchenvorstandswahlen stehen am Sonntag an

„Stimm für Kirche“, heißt es am kommenden Sonntag, 20. Oktober. Dann finden die Kirchenvorstandswahlen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern statt. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte in über 1500 Kirchengemeinden wählen aus den kandidierenden Ehrenamtlichen das Leitungsgremium ihrer Gemeinde.

Alle Wahlberechtigten haben per Post ihre Unterlagen zugesandt bekommen. Die Abstimmung erfolgt an der Urne oder per Briefwahl. So ist der Wahlprozess für alle so einfach und transparent wie möglich. Wahlberechtigt sind Gemeindemitglieder ab 16 Jahren sowie Konfirmierte ab 14 Jahren.

Das sind die Aufgaben des Kirchenvorstands

Zu den Aufgaben eines Kirchenvorstandes zusammen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern gehört es, Personalentscheidungen zu treffen, den Haushalt angesichts knapper werdender Finanzen zu führen und zukunftsweisende Schwerpunkte in der Gemeindearbeit festzulegen, beispielweise in der Jugendarbeit, der Seniorenarbeit oder der diakonischen Arbeit vor Ort.

Die evangelischen Kirchengemeinden im Landkreis Günzburg weisen darauf hin, dass die Wahlbriefe bis zum 20. Oktober im jeweiligen Pfarramt eintreffen müssen. Neben dem Stimmzettel ist unbedingt der Wahlausweis beizulegen, damit die Stimme gezählt werden kann. Natürlich ist jeweils auch die Wahl im Wahllokal möglich. Wer bei seinem Wahlbrief den Wahlausweis vergessen hat, hat immer noch die Möglichkeit am Wahltag im Wahllokal zu wählen. Alle Informationen finden sich auch auf den Internetseiten der Kirchengemeinden und unter www.stimmfürkirche.de (AZ)