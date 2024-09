Kleidermarkt von Frau zu Frau

Am Sonntag, 29. September, veranstaltet der Verein zum Erhalt der Günzburger Jahnhalle seinen Flohmarkt für Damenkleidung nun zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit dem Dossenberger-Gymnasium, da die Jahnhalle aufgrund von Renovierungen gesperrt ist. Die große Aula wird für einen Tag zur Damenboutique mit riesiger Auswahl an guterhaltener Secondhandkleidung. Auch das Café darf nicht fehlen. Dort gibt es selbstgebackene Kuchen mit Kaffee und kalten Getränken. Kuchen kann auch mitgenommen werden, am besten in der eigenen Box. Der Markt öffnet seine Türen von 11 bis 15 Uhr. Dann gibt es modische Kleidung, Schuhe, Accessoires und vieles mehr. Alles ist nach Größen sortiert. Umkleidemöglichkeiten mit Spiegeln sind ausreichend vorhanden. Text/Foto: Birgit Rembold

