Kleine Künstler beweisen Durchblick

Mit ihren Gemälden haben sie nicht nur bei Familie Hahn für große Freude gesorgt: Die Kinder, die beim Malwettbewerb zur Geschäftseröffnung von Sehen Hören Hahn mitgemacht haben, trugen zusätzlich dazu bei, eine großzügige Spende für die Kartei der Not zusammenzubekommen. Wie berichtet, hat Familie Hahn ihren vorgesehenen Spendenbetrag für jedes zum Wettbewerb eingereichte Bild verdoppelt und 2000 Euro an das Leserhilfswerk unserer Zeitung gespendet. Jetzt gab es eine Belohnung für die kleinen Künstler, die mit kreativen Ideen von verschiedensten Brillenmodellen bis zu einer kleinen Geschichte über das Geschäft begeistert hatten. Drei Hauptpreise in Form eines Legosets und zwölf Adventskalender von Lego wurden jetzt feierlich überreicht. Einen Sonderpreis bekamen die Raben- und Fischekinder vom Kinderhaus Hagenweide, die sich alle am Wettbewerb beteiligt haben. (AZ)

