Günzburg

vor 17 Min.

Klingende Bergweihnacht übertrifft alle Erwartungen des Publikums

Plus Stars der Schlager- und Volksmusikszene begeistern im Forum am Hofgarten in Günzburg. Ein besonderes Erlebnis war das "Meet & Greet" mit den Künstlern.

Von Roland Furthmair Artikel anhören Shape

Alle Jahre wieder - die "Klingende Bergweihnacht" mit großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene begeisterten im Forum Günzburg die zahlreichen Besucher mit melodischen Klängen und stimmungsvollen Liedern zur Weihnachtszeit, um mal ein wenig abzuschalten und zu träumen. Ein ganz besonderes Erlebnis war es für die fünf Gewinner der Verlosung von Freikarten unserer Redaktion, die samt Begleitung vor der Weihnachtsrevue beim "Meet & Greet" einmal die Schlagerstars ganz persönlich kennenlernen konnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen