Klinik für Neurochirurgie am BKH: Umbau bei laufendem Betrieb gemeistert

Die Klinik für Neurochirurgie am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg hat einen technisch wie organisatorisch anspruchsvollen Umbau erfolgreich gemeistert: Während des laufenden Betriebs wurden in der direkt am OP-Bereich angesiedelten Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) zwei Dampfsterilisatoren ausgebaut und durch moderne Geräte ersetzt.

Die Sterilisatoren sind ein zentrales Element für die Patientensicherheit, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Sie sorgen dafür, dass OP-Instrumente nach strengsten hygienischen und gesetzlichen Vorgaben sterilisiert werden und jederzeit zuverlässig für Operationen zur Verfügung stehen. Die Investition im mittleren sechsstelligen Bereich sei ein weiterer Schritt, um die hohe Qualität der Versorgung am Standort langfristig zu sichern. Trotz einer Umbauzeit von zwölf Wochen habe man den OP-Betrieb ohne Einschränkungen fortführen können – von einer organisatorischen Meisterleistung spricht Ärztlicher Direktor Prof. Christian Rainer Wirtz. Dafür mussten interne Wegführungen geändert, bauliche Trennwände errichtet sowie komplexe Anpassungen an Stromversorgung, EDV und Wasseranschluss vorgenommen werden.

„Alle Disziplinen haben hervorragend zusammengearbeitet“, betont Projektleiterin Anja Heide. Besonders dankbar sei man den hauseigenen Handwerkern unter der Leitung von Udo Waellnitz. Dank der Fach- und Ortskenntnis sei es gelungen, den Umbau ohne Unterbrechung der operativen Kernprozesse umzusetzen. Neben der gesteigerten Betriebssicherheit bieten die neuen Geräte auch ökologische Vorteile: Sie arbeiten deutlich energieeffizienter und tragen zu einem nachhaltigen Klinikbetrieb bei (AZ).