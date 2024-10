Kommt die Pizzakette L'Osteria nach Günzburg?

Lange stand der Laden in der Wilhelm-Maybach-Straße leer. Doch jetzt passiert offenbar etwas an dem Gebäude am Günzburger Autohof, in dem bis 2023 eine Cocktailbar war. Die Fassade ist eingerüstet. Auf großen Bannern leuchtet der Schriftzug „25 years L‘Osteria Pizza e Pasta“ auf, auf einem zweiten Plakat werden Mitarbeitende geworben. Auch online ist das Unternehmen auf der Suche. Günzburg bekommt offenbar ein Restaurant einer großen und bekannten Kette dazu.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autohof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis