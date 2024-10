Kontrolle auf der A8: Transporter ist massiv überladen

Bei einer Kontrolle am Dienstagnachmittag im Bereich Günzburg haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg bei einem 30-jährigen Kleintransporter-Fahrer einen Überladungsverstoß festgestellt. Das polnische Fahrzeuggespann transportierte laut Polizei mehrere Gebrauchtwagen und war auf der A8 in Richtung München unterwegs. Das Gespann fiel den Beamten bereits auf, nachdem beim Zugfahrzeug aufgrund des Gewichtes deutliche Verformungen am Reifen erkennbar waren. Eine Wiegung zeigte, dass das Gespann um über eine Tonne überladen war. Bis zur Umladung wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erbringen. (AZ)

