Kulinarische Winteröffnung im Legoland-Feriendorf

Das Winter Wonder Legoland ist zu Ende, bis zur Eröffnung der Sommersaison in Günzburg am 5. April ist noch eine Weile hin. Im Legoland-Feriendorf allerdings tut sich in der Zwischenzeit etwas. Im Rahmen der kulinarischen Wintereröffnung vom 24. Januar bis 16. März 2025 können Gäste an acht aufeinanderfolgenden Wochenenden (Freitag bis Sonntag) bayerisch-schwäbische Köstlichkeiten in dem 2024 neu eröffneten Restaurant „Hungriger Bär“ genießen. Während sich die Eltern bei den Mahlzeiten entspannt zurücklehnen, können hier die Kleinen im restauranteigenen Spielzimmer nach Herzenslust mit bunten Lego Duplo-Steinen spielen. Angeboten wird das À-la-Carte-Dinner „Hungrige Genuss-Abenteurer“ freitags ab 17 Uhr. Das Murmeltier-Frühstücksbuffet öffnet samstags von 8.30 bis 13 Uhr. Und der Waldabenteuer-Brunch „Für hungrige Waldgeister“ findet sonntags von 9 bis 14 Uhr statt. Die Walking-Charaktere des Legolands statten dabei den Restaurantbesuchern einen Besuch ab.

Reservierungsmöglichkeiten und detaillierte Informationen unter www.legoland.de/winter-angebote Einen Tisch buchen ist auch telefonisch möglich unter 08221/700 9467 sowie per Mail an reservierung.hungriger_baer@legoland.de. (AZ)