Ladendiebstahl: Zeugen halten flüchtigen Dieb fest

Am Dienstag gegen 13.40 Uhr beobachteten zwei Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes in der Violastraße in Günzburg einen 28-Jährigen, als dieser eine Parfümverpackung in seine Jacke steckte. Als er bemerkte, dass die Mitarbeiterinnen ihn beobachteten, stellte er die Verpackung zurück in das Regal und verließ den Laden. Hierbei löste die elektronische Diebstahlsicherung im Ausgangsbereich aus. Nachdem die Mitarbeiterinnen den Mann angesprochen hatten, flüchtete dieser zu Fuß. Zwei bislang noch unbekannte Zeugen verfolgten den flüchtigen Dieb und hielten diesen fest. Der 28-Jährige löste sich aus den Griffen der Zeugen, indem er um sich schlug und seine Jacke auszog. Diese ließ er hierbei zurück.

Auch die Jacke des Tatverdächtigen war gestohlen

Eine Streifenbesatzung traf den Flüchtigen kurze Zeit später an einer Tankstelle in der Maria-Merian-Straße an und nahm ihn vorläufig fest. Im weiteren Verlauf fanden die Polizeibeamten mehrere Parfümtester in den Jackentaschen des Tatverdächtigen. Zudem stellte die Polizei fest, dass auch die Jacke, die der 28-Jährige bei der Tat trug, aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen wurde. Die Polizei übergab die entwendeten Gegenstände an die geschädigten Geschäfte und entließ den wohnsitzlosen Rumänen nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten. Der Wert der entwendeten Parfüms und der Jacke beläuft sich auf rund 700 Euro.

Die Polizei bittet die noch unbekannten Zeugen, die den Tatverdächtigen während der Flucht festgehalten haben, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)