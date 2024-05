Günzburg/Landensberg

18-Jähriger zahlt auf Fasching mit Falschgeld und landet vor Gericht

Plus Mit einem gefälschten Zehn-Euro-Schein wollte ein 18-jähriger Günzburger auf einer Faschingsfeier in Landensberg zwei Schnäpse bezahlen. Doch war das Absicht?

Von Celine Theiss

Auf einer Anschlussveranstaltung des Landensberger Faschings im Januar dieses Jahres versuchte ein 18-Jähriger aus Günzburg mit einem Zehn-Euro-Schein Schnäpse zu bezahlen, doch die Banknote entpuppte sich als eine Fälschung. Das brachte den jungen Mann in Erklärungsnot und nun auch vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Günzburger vor, dass er sich des Versuch des Inverkehrbringens von Falschgeld und des Betrugs schuldig gemacht hat. Er selbst bestreitet das. Die Barkeeperin, die den gefälschten Schein entlarvt hat, berichtet von mehreren solcher Fälle in der Vergangenheit.

Konkret heißt es in der Anklageschrift, dass der heute 19-Jährige wusste, dass der Schein "total" gefälscht war und trotzdem mit diesem Alkohol kaufen wollte. Er selbst gibt vor Gericht an, dass er nichts davon wusste. Er sei stärker alkoholisiert gewesen und hätte zuvor in einem Bau- oder Umzugswagen Wechselgeld bekommen. Darunter sei auch die gefälschte Banknote gewesen. Mit diesem Geld wollte der junge Mann dann gegen 14.45 Uhr, kurz nach Umzugsbeginn, zwei Schnäpse an der Bar bezahlen. Doch die 24-jährige Barkeeperin identifizierte die Kopie.

