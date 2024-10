Einem 20-Jährigen, der im Rahmen des Berufsinformationstag an der Berufsschule in Günzburg seinen Ausbildungsbetrieb bewarb, stahlen unbekannte Täter am 12. Oktober zwischen 13 und 14 Uhr seinen Laptop und Personalausweis aus dem Rucksack. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

