Legoland: BMW auf dem Parkplatz angefahren und geflüchtet

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist ein blauer BMW, den sein Besitzer am 12. Oktober während der Öffnungszeit auf dem Besucherparkplatz des Legolandes abgestellt hat, angefahren worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen die Frontstoßstange des BMW, sodass dort rechtsseitig ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.

Der unbekannte Täter entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Aufgrund dessen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, oder Angaben zum bis dato unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte, Tel.: 0821/3232110, zu melden. (AZ)