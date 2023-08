Legoland-Mitarbeiter wird von einem Besucher geschlagen

Da ein Kind zu klein war, durfte es ein Fahrgeschäft nicht fahren. Das gefiel dem Vater gar nicht und er schlug einen Angestellten. Dieser musste ins Krankenhaus.

Am Donnerstagnachmittag stellte sich ein 30-jähriger Mann mit seinem Kind an einem Fahrgeschäft im Legoland an. Als er an der Reihe war, wurde ihm jedoch der Zutritt verwehrt, da das Kind noch nicht die geforderte Mindestgröße erreichte, um ordnungsgemäß angeschnallt werden zu können. Daraufhin trat der Mann den 22-jährigen Mitarbeiter mit dem Fuß und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da der Täter in der Bundesrepublik Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an. Auch den Beamten gegenüber zeigte sich der Tourist äußerst unkooperativ und verweigerte jegliche Angaben. So konnten die Beamten die angeordnete Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe erst nach einer Durchsuchung beschlagnahmen. Gegen den Mann legen die Beamten nun eine Anzeige wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft vor. (AZ)