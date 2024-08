Unbekannte fahren geparkte Autos an und fliehen

Im Landkreis Günzburg sind am Wochenende zwei geparkte Fahrzeuge angefahren worden, die Unfallverursacher sind geflohen. Am Sonntagnachmittag kam es nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr in Günzburg zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Peppa Pig Parks in der Legolandallee. Eine 34-jährige Autofahrerin stelle ihren schwarzen Seat dort ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass dieser hinten rechts angefahren wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine weitere Unfallflucht hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Leipheim ereignet. Eine weiße Mercedes E-Klasse, die in der Augsburger Straße abgestellt war, wurde von einem bislang ungekannten Fahrzeug angefahren und im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Günzburg Zeugen, sich zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)