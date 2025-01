Leonie Jolie ist das Neujahrsbaby

Fast hätte das auch mit dem Termin gepasst: Der war nämlich am Montag, ein Tag vor Silvester. Dann ging alles ganz schnell. Am Neujahrstag, kurz nach vier Uhr in der Früh waren ihre Eltern, Michaela Hofmaier und Marvin Bosch, beide 30 Jahre alt und aus Straß bei Nersingen, in der Günzburger Klinik eingetroffen. Gerade einmal drei Stunden später war Leonie Jolie da, 2790 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Leonie Jolie ist damit das erste Baby, das im Jahr 2025 dort geboren ist.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklinik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis