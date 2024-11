Lions Club: „Es sind noch Kalender da!“

Seit Mitte Oktober läuft nun bereits der Verkauf der Lions Adventskalender. Nun geht es in die letzte Runde, ehe Ende November die Ziehung der Gewinnnummern unter notarieller Aufsicht stattfindet. In den vergangenen Jahren konnten immer alle Kalender verkauft werden. Das erhofft sich der Lions Club auch in diesem Jahr, um seine karitativen Projekte optimal unterstützen zu können. Bisher wurden die Kalender in fast 60 Verkaufsstellen in der Region angeboten. In einigen davon waren bereits nach wenigen Tagen keine mehr erhältlich. Jetzt besteht noch die Möglichkeit zum Kauf, und zwar bei Hutter am Bgm.-Landmann-Platz in Günzburg – jedoch nur noch bis zum 23. November. (AZ)

