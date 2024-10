Lisa Badum informiert interessierte Bürger über die kommunale Wärmwende

Carsten Pothmann (Bündis 90/Die Grünen) eröffnete die Informationsveranstaltung mit einem Blick auf herausfordernde Klimaziele. Die Ziele lauten Klimaneutralität bis 2045 und ein Anteil von 30 Prozent erneuerbarer Energien im Wärmebereich bis 2030. Lisa Badum, MdB/B90 Die Grünen, Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, stellte fest, dass aktuell im Wärmebereich die fossilen Energieträger noch hohes Gewicht haben. Wesentlich für die Erreichung der Ziele ist eine kommunale Wärmeplanung, die eine leitungsgebundene Wärmeversorgung mit dezentraler Wärmeversorgung kombiniert. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhielten von Badum und weiteren Experten, unter anderem von Scientists for Future, sachkundige Antworten auf Fragen zu den Bestandteilen einer leitungsgebundenen und dezentralen Wärmeplanung. Lothar Böck, Vorstand Stadtwerke Günzburg, gab konkrete Informationen und Ausblicke zum Stand der Wärmeplanung in Günzburg. Der Ortsverband B90/Die Grünen Günzburg/Kötz freute sich mit seinem Sprecher Stephan Deak über eine gelungene, informative und sachliche Veranstaltung. Weitere Informationsveranstaltungen zur Energiewende in Günzburg sind daher geplant. Text/Foto:

