Mann besucht mit Pistole und zwei Promille Günzburger Lokal

In Günzburg hat die Polizei am Samstagabend nach einem Mann gesucht, der mit einer Waffe ein Lokal besucht hatte. Der Gast eines Lokals am Marktplatz hatte einem Barkeeper eine Pistole gezeigt, die er in seiner Bauchtasche dabeihatte. Weder bedrohte er den Barkeeper, noch nahm er die Pistole aus der Tasche, heißt es im Polizeibericht. Als die Streife in der Bar eintraf, war der Gast nicht mehr vor Ort. Eine Fahndung im Nahbereich war erfolglos.

Kurz nach Mitternacht kehrte der Gast in das Lokal zurück. Dort konnten die Beamten den 54-jährigen Mann stellen und durchsuchen. Bei der Durchsuchung wurde die Pistole gefunden. Es handelte sich dabei um eine Druckluftpistole, diese war mit einem Magazin mit Metallkugeln geladen. Die Polizei zog die Druckluftpistole ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über zwei Promille. Den 54-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)