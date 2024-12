Mann fällt E-Mail-Betrug zum Opfer

Ein Mann ist auf eine gefälschte E-Mail eines Automobilclubs hereingefallen und wurde um einen zweistelligen Geldbetrag betrogen. Am Montag gegen 14 Uhr erstattete der Geschädigte bei der Polizeiinspektion Günzburg Anzeige wegen Internetbetruges. Er hatte zuvor eine gefälschte E-Mail eines bekannten Automobilclubs erhalten, in der ihm ein kostenloses Notfallkit angeboten wurde. Für den Versand in Höhe von 1,95 Euro gab er seine Kontodaten an. Ein Pannenkit erhielt der Geschädigte nicht. Später bemerkte er eine unautorisierte Abbuchung von rund 70 Euro von seinem Konto. Der Mann sperrte daraufhin sein Konto, doch die Bank konnte die bereits abgebuchte Summe nicht zurückholen. Die Polizeiinspektion Günzburg warnt aktuell vor gefälschten E-Mails eines Automobilclubs, in denen vermeintlich kostenlose Notfallkits angeboten werden. Die Polizei empfiehlt, solche E-Mails sofort zu löschen und keine Kontodaten anzugeben. (AZ)

