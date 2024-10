Mann hält Waffe aus dem Auto heraus

Eine Passantin hat am Samstagmittag die Polizei alarmiert, da sie beobachtet hatte, wie in Günzburg in der Parkstraße aus einem Wagen heraus mit einer Pistole herumgefuchtelt wurde. Kurz darauf traf die alarmierte Polizeistreife das betreffende Auto samt Fahrer in der Parkstraße an. Im Fahrzeuginneren fanden die Beamten augenscheinlich eine Schreckschusswaffe.

Da die Waffe ohne entsprechende Kennzeichnung ist, ist laut Polizei eine weitere Überprüfung, wie diese einzuordnen ist, erforderlich. Darüber hinaus konnte der Fahrer, der die Waffe selbst aus dem Fahrzeug gehalten hatte, keinen sogenannten „kleinen Waffenschein“ vorweisen. Dieser berechtigt zum Führen einer Schreckschusswaffe. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz. (AZ)