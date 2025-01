Mann kauft gestohlenes Auto – und muss es wieder zurückgeben

Weil er einem Betrüger aufgesessen ist, hat ein Mann beim Kauf eines Gebrauchtwagens einen Vermögensschaden im unteren fünfstelligen Bereich erlitten. Er hatte in Baden-Württemberg einen Audi erworben und wollte diesen am Dienstag in Günzburg ordnungsgemäß zulassen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Pkw durch ein vorheriges Betrugsdelikt unrechtmäßig erlangt und weiterverkauft worden war. Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg, die speziell auf Delikte im Bereich Kfz-Betrug geschult sind, übernahmen die Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde zur Rückgabe an den rechtmäßigen Eigentümer sichergestellt. Die Polizei weist darauf hin, bei privaten Gebrauchtwagenkäufen besonders aufmerksam zu sein und bei Unsicherheiten die Expertise eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. (AZ)

