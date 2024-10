Mann läuft ohne Schuhe auf der Autobahn

Mehrere Verkehrsteilnehmer, die auf der A8 zwischen Günzburg und Leipheim unterwegs waren, haben am Samstagmorgen die Polizei alarmiert: Sie hatten einen dunkel gekleideten Mann beobachtet, der ohne Schuhe an den Füßen die Autobahn mehrfach überquerte und einen verwirrten Eindruck machte. Gegen 9.37 Uhr fanden Streifenbeamte den Mann, der auf der Böschung am Fahrbahnrand der Autobahn saß.

Als die Polizisten versuchten, ihn in Sicherheit zu bringen, griff er die beiden Beamten tätlich an. Nur mithilfe starker Unterstützungskräfte konnte der Mann davon abgehalten werden, kopfüber die Böschung hinunter auf die Autobahn zu springen. Der Mann wurde anschließend aufgrund Eigen- und Fremdgefährdung im BKH Günzburg untergebracht. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Diese wurden in der Notaufnahme des KKH Günzburg erstversorgt.

Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)

-