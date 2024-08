Mann stiehlt Rucksack von Verkaufstresen in Günzburger Sportgeschäft: Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag kam es gegen 13.30 Uhr in einem Sportgeschäft in der Ulmer Straße in Günzburg zu einem Ladendiebstahl. Ein etwa 35-jähriger Mann betrat gegen 13 Uhr das Sportgeschäft in der Ulmer Straße und ließ sich hier von einem Mitarbeiter fast eine halbe Stunde beraten, da er angab, einen Rucksack kaufen zu wollen. Als sich der Mann für ein Exemplar entschieden hatte und der Mitarbeiter dieses gerade in die Kasse eingescannt und die Diebstahlsicherung entfernt hatte, bedankte sich der Mann für die Beratung, nahm den etwa 60 Zentimeter hohen, schwarzen Rucksack vom Verkaufstresen und rannte aus dem Laden. Mitarbeiter des Geschäfts nahmen die Verfolgung auf, verloren den Dieb aber aus den Augen, da dieser an einer nahegelegenen Bäckereifiliale in der Violastraße ein Fahrrad abgestellt hatte und von dort aus in südliche Richtung flüchtete.

Die Polizei Günzburg bittet nun mögliche Zeugen, die weitergehende Hinweise zur Flucht oder zum bislang unbekannten Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)