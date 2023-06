Marina Fink hat Günzburg als neue Heimat am besten gefallen

Serie "Näherkommen" (Teil 7): Marina Fink kam im Herbst 2022 als Spätaussiedlerin nach Deutschland. Sie hat sich bewusst für die Stadt an der Donau entschieden.

Die Serie "Näherkommen" stellt in kurzen Porträts Frauen und Männer aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Marina Fink (52 Jahre, Kasachstan, Karaganda, jetzt Günzburg). Als Spätaussiedlerin hatte Marina Fink in Friedland, der Erstaufnahme-Einrichtung in Niedersachsen, die Wahl zwischen drei deutschen Orten, an denen sie künftig leben möchte. „Günzburg hat mir am besten gefallen“, sagt sie. Nach fünf Monaten in ihrer neuen Heimat ist sie zufrieden. Die Gegend mit vielen Wäldern und die Donau gefällt ihr, dazu die Altstadt und umliegenden Sehenswürdigkeiten. „Ich mag keine Großstädte wie München“, sagt die gelernte Designerin.

Nach der Sprachausbildung in der Volkshochschule könnte sie im Bereich Grafik-Design arbeiten, stellte ihr das Jobcenter in Aussicht. Sie würde auch gerne eine Ausbildung als Arzthelferin oder medizinische Assistentin machen. Nun schließt sich für sie ein Kreis. Sie ist in der alten Heimat ihrer Großeltern angekommen und sagt überzeugt: „Ich bin Deutsche.“

