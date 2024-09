Mehr als 200 Menschen spendeten Blut in Günzburg: Was dabei wichtig ist

Alle zwei Monate verwandelt sich das Forum in Günzburg für einen Tag in eine außergewöhnliche, kleine Arztpraxis: Im Erdgeschoss ist eine Theke zur Empfangsnahme aufgebaut, im ersten Stock finden Gespräche mit Ärzten statt und in dem kleinen Saal stehen in etwa 20 Liegen. Medizinisches Fachpersonal läuft umher, betreut die Menschen und entlässt sie nach kurzer Zeit wieder: Was hier stattfindet, ist der Blutspendetermin des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes. Welche Voraussetzungen die Spender erfüllen müssen und wie der Abend abläuft, erklärt Benjamin Reisch, Bereichsleiter des zentralen Dienstes beim BRK Günzburg.

