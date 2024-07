Mehrere Unfälle auf der A8 bei regennasser Fahrbahn

Am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr kam es auf der Autobahn A8 zwischen Günzburg und Burgau in beide Richtungen wegen starker Regenschauer zu einigen Unfällen. Wie die Autobahnpolizeiinspektion Günzburg mitteilt, geriet gegen 19 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer sowie die drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 20 Jahre wurden allesamt leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An der Fahrbahn und dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Weiterer Unfall an fast der gleichen Stelle auf der A8

Lediglich eine halbe Stunde danach und wenige Meter weiter geriet ein weiterer Fahrer im Alter von 45 Jahren in Schleudern und kollidierte mit der Betongleitwand. Wie die Polizei verlauten ließ, verletzte dieser sich nicht. Sein Fahrzeug wurde hingegen deutlich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr aus Günzburg war mit vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Gegen 20.30 Uhr verunfallte schließlich ein 39-Jähriger, der ebenfalls auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanke prallte. Auch er verletzte sich zum Glück nicht und konnte mit seinem noch fahrbereiten Fahrzeug die Unfallstelle selbst räumen. Der Schaden beläuft sich hier auf 6000 Euro. (AZ)