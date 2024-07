Mutmaßlicher Betrug: Prozess gegen Stephanie Denzler beginnt am Donnerstag

Sie soll Betrug in 46 Fällen begangen haben: Die ehemalige CSU-Kreisrätin Stephanie Denzler könnte sich laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Memmingen als 1. Vorsitzende des Trägers der Kindertageseinrichtung Kids&Company in Günzburg strafbar gemacht haben. Am Donnerstag, 18. Juli, beginnt die Hauptverhandlung gegen sie als Angeklagte vor dem Landgericht Memmingen. Das bestätigt die Pressestelle des Landgerichts. Es sind vorerst drei Prozesstage angesetzt.

Sophia Huber