Min Ha Schmid möchte Vorurteile gegenüber Asien abbauen

Serie "Näherkommen" (Teil 2): Die 39-jährige Südkoreanerin kam als Touristin und blieb. Sprache ist für sie die Brücke, die beide Kulturen verbindet.

Die Serie "Näherkommen" stellt Frauen und Männer in kurzen Porträts aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Min Ha Schmid (39 Jahre, Südkorea, jetzt Nornheim): Hanbok heißt die traditionelle koreanische Tracht, die auf dem Foto zu sehen ist. Min studierte in Südkorea Philosophie. Die Arbeit in einer Firma war ihr im Verwaltungsbereich jedoch zu wenig kreativ, weshalb sie 2012 mit einem Touristenvisum nach Deutschland kam und hier beschloss, Schmuckdesign zu studieren. Seit 2018 wohnt die Familie mit zwei Kindern im Günzburger Stadtteil Nornheim in einem eigenen Haus. Heimweh empfindet sie nicht, aber etwa jedes zweite Jahr besucht sie im Urlaub Südkorea.

Min Ha Schmid gibt Koreanisch-Kurse an der Volkshochschule Ulm, an der Vhs Günzburg und im Montessori-Kinderhaus in Nornheim. „Ich möchte Vorurteile abbauen und erzähle den Kindern beim spielerischen Lernen viel über Asien“, sagt Min Ha Schmid. Seit Anfang Februar 2023 leitet sie zudem die Koreanische Schule Schwaben in Augsburg. Sie sagt: „Hier in Günzburg bin ich glücklich mit meiner Familie und meinem Beruf.“

Lesen Sie dazu auch