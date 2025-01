Mitgliederversammlung beim Förderverein Klinik Günzburg

Auf der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Klinik Günzburg wurde neben der Präsentation der unterstützten Anschaffungen im abgelaufenen Berichtsjahr auch ein neuer Vorstand gewählt. Im Berichtszeitraum 2023-2024 hat der Förderverein insgesamt gut 23.000 Euro für die Verbesserung des Patientenumfeldes und der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Nach Beendigung der Coronapandemie lag der Schwerpunkt zuletzt auf der Einrichtung von Sozial- und Pausenräumen für die Betriebsangehörigen, sowie auf der Unterstützung von Fortbildungs- und Trainingsaktivitäten im Notfall.

In der kommenden Periode werden wieder verstärkt Verbesserungen für die Behandlung und Rehabilitation der Patienten ins Auge gefasst. So erhält die Physiotherapie neue Trainingsgeräte und eine Behandlungseinheit für EMS-Elektrotherapie. Der Vorstand der Kliniken Herr Robert Wieland gab aus erster Hand einen Einblick in die Schwierigkeiten, mit denen sich gegenwärtig insbesondere die Kommunalen Kliniken konfrontiert sehen.

Mit einem breit gefächerten Vortrag des Chefarztes Dr. Widmaier über die umfangreichen Möglichkeiten der Schlüssellochchirurgie an der Klinik Günzburg wurde die Tradition fortgesetzt, Chefärzte für die Versammlung der Mitglieder zu einem Impulsvortrag einzuladen.

Bei den abschließenden Vorstandswahlen wurde mit Nicolas Kiechle in die Vorstandschaft gewählt. Er löst den ehemaligen Offinger Bürgermeister Alois Brunhuber als Dritten Vorstand ab, der auf eigenen Wunsch ausscheidet. Ihm wurde nach 13 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ein besonderer Dank vom 1. Vorstand Dr. Sauer ausgesprochen. Der Neue im Vorstand kann als aktives Mitglied der Krankenhausleitung und Kenner der Nöte von pflegenden Mitarbeitern und Patienten neue Impulse für die Arbeit des Vereins setzen. Die übrigen Vorstandsmitglieder freuen sich sehr über seine Wahl und wurden selbst in ihrem Amt bestätigt.