Moderne Packstation bietet mehr Platz für Päckchen und Pakete in Günzburg

Beim Lidl-Markt in der Violastraße in Günzburg steht nun eine neue DHL-Packstation, die mit Solarenergie betrieben wird. Was Neukunden wissen müssen.

DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen jetzt eine weitere Packstation mit 75 Fächern in Günzburg in der Violastraße 11 beim nahegelegenen Lidl Markt in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Dabei handelt es sich um einen neuen Automatentypen, der mit Solarzellen betrieben wird. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App.

Die neue Packstation hat 75 Fächer, in denen Päckchen und Pakete Platz finden. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Nutzung der kostenlosen Packstation trägt zur Reduzierung von CO₂-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei: Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung im Durchschnitt 30 Prozent CO₂ eingespart, teilt die DHL mit. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

DHL will bis Ausbau von Packstationen vorantreiben

Für rund zwölf Millionen registrierte Kunden alleine in Deutschland ist die DHL Packstation beim Online-Einkauf nicht mehr wegzudenken. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. DHL stellt seinen Kunden bereits heute bundesweit über 11.000 Packstationen zur Verfügung. Bis Ende 2023 werden es insgesamt rund 15.000 sein.

DHL stellt seinen Kunden bereits heute bundesweit über 11.00 Packstationen zur Verfügung. Foto: Bernhard Weizenegger

Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar. (AZ)