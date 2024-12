Montessori-Schüler spenden rund 7000 Euro an das Bayerische Rote Kreuz

Großartige Solidarität zeigten die Schülerinnen und Schüler der Montessori Schule Günzburg: Mit einem Spendenlauf im Rahmen ihres Sporttags sammelten sie beeindruckende 7067 Euro, die nun den Opfern der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Juni zugutekommen. Die Idee zu der Aktion entstand aus den Eindrücken des sogenannten „Helfer-Samstags“, an dem die Montessori Familie schnell und unbürokratisch bei Aufräumarbeiten half. Tief bewegt von den Hochwasserschäden beschlossen die Kinder und Jugendlichen, aktiv zu werden und selbst einen Beitrag zur Unterstützung der Betroffenen zu leisten. Der Spendenlauf fand bereits im Sommer bei bestem Wetter und mit großem Engagement aller Beteiligten statt. Ob Grundschüler oder Jugendliche der weiterführenden Schule – jeder legte sich ins Zeug, um möglichst viele Runden und damit Spenden zu erlaufen. Die Mühe lohnte sich. Die Schülervertretung konnte den Betrag nun an Hans Reichhart sen., den Vorsitzenden des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Günzburg, übergeben. Reichhart zeigte sich sichtlich gerührt und dankte den Schülerinnen und Schülern herzlich für ihren Einsatz: „Dieses Engagement ist ein großartiges Zeichen der Solidarität. Mit ihrer Aktion haben die Schülerinnen und Schüler gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt in schwierigen Zeiten ist.“ Auch die Schülerschaft und die Vertreter der Montessori Schule Günzburg zeigten sich stolz auf den Erfolg der Aktion. Der gespendete Betrag wird vom BRK für die Unterstützung der Hochwasseropfer und die Hilfe vor Ort eingesetzt. Mit der Aktion haben die Montessori-Schüler bewiesen, wie viel auch kleine Schritte bewirken können, wenn alle zusammenhalten. Text: Fabian Ruf/Foto: Stefanie Giulianelli

