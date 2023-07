Mythische Sommernächte mit einem Feuerwerk im Legoland

An drei Tagen des Jahres geht es im Legoland in Günzburg mythisch zu. Der Auftakt der Sommernächte findet am Samstag statt.

Dieser Sommer steht im Legoland Deutschland ganz im Zeichen von Mythen und Parallelwelten. Bereits zum Saisonstart zogen die Mythen mit dem neu eröffneten Themenbereich Lego Mythica in den Park ein. Seit Anfang Juli entführt die multimediale Sommershow die Parkbesucher in das Reich der Elemente mit Akrobatik der Extraklasse und nun kommen die Mythischen Sommernächte. An drei Samstagen, Ende Juli und Anfang August, ziehen wundersame Wesen, großartige Showacts und Live Bands die Gäste in ihren Bann - verlängertes Sommer-Feeling bis 22 Uhr mit Feuerwerks-Abschluss inklusive. Und ab dem 1. August startet mit Lego Dreamzzz ein neues 4-D-Filmabenteuer auf großer Leinwand.

Passend zum elften Themenbereich Lego Mythica begeistern die Legoland-Sommernächte dieses Jahr in mythischem Kostüm. Am 29. Juli, 5. und 12. August verwandelt sich das Miniland in eine Wünsche-Wiese: Tanzende Sterne, Leuchtwürfel und Holzstämme ergeben eine Miniland-Lounge im Märchenwald-Feeling. In diesem Märchenwald warten Elfen mit Mitmachaktionen auf die Besucher. Am Abend bietet die Miniland-Bühne mit der Joe-Gleixner-Big-Band (29. Juli), der Schweizer Sängerin Joya Marleen (5. August) oder dem DJ-Duo Slykes & Butch (12. August) an jeder mythischen Nacht ein buntes Programm. Der Abschluss mit dem Feuerwerk bekommt beim mythischen Motto dieses Jahr eine Ergänzung: Parkmaskottchen Olli präsentiert eine drachenstarke Pre-Show mit Lichtertanz.

Verwunschene Kreaturen, Legoland-Parade und Bauspaß im Legoland Günzburg

Was darf bei einer mythischen Sommernacht nicht fehlen? Wundersame Wesen, die eine Mythik-Atmosphäre im Park schaffen. Jonglierende Feen, echsenartige Kreaturen und Schmetterlingskinder wandeln für Erinnerungsbilder durch den Park und zeigen in der Dämmerung ihre Gewänder in buntes Licht getaucht. Die Legoland-Parade erhält ein mythisches Upgrade und fünf Mal bis in den späten Abend hinein können Besucher die Wassershow in der Lagune im Eingangsbereich bestaunen. Aber auch Bauspaß kommt nicht zu kurz: Die AFOLS (Adult Fans Of Lego) bauen am Eingang das „Everyone is Awesome“-Lego-Set in einem Maßstab von 1 zu 25 nach. Besucher können auch selbst ihr Bau-Talent unter Beweis stellen und den Lego-Mythica-Bewohner Bobs im Bauzentrum Rebuild The World bauen.

Den ganzen Sommer über können Besucher die multimediale Sommershow 2023 erleben. Passend zum Themenbereich Legoy Mythica begeben sich die Zuschauer Dienstag bis Sonntag um 13, 15 und 17 Uhr auf eine fantastische Reise in eine Welt der Illusionen und wundervollen Wesen und erleben dabei die Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft, Eis und Wind. Die Künstler präsentieren spektakuläre Akrobatik in unglaublichen Höhen und atemberaubende Tänze. (AZ)