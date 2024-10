Nach dem Besuch im Legoland startet Bülent Ceylan im Forum durch

Seinem Ruf als einer der gefragtesten Comedians Deutschland wurde Bülent Ceylan am Samstagabend voll und ganz gerecht. Seinen begeisterten Fans im ausverkauften Forum am Hofgarten bot er eine große Bandbreite an komödiantischen Genres. Sein Programm reichte von schlüpfrigen Beiträgen über vordergründig witzige Parodien, die einen sehr nachdenklich stimmenden Kern haben, bis zu musikalischen Highlights aus der Heavy Metal Szene oder wunderschönen Balladen.

