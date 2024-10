Nachbar bewahrt Katze vor Diebstahl durch Unbekannte

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr meldete eine Frau bei der Polizeiinspektion Günzburg den versuchten Diebstahl ihrer Hauskatze. Ihr Nachbar beobachtete, wie ein weißer Kleintransporter in der Goethestraße in Günzburg anhielt. Ein Mann und eine Frau, beide etwa 25 Jahre alt, versuchten offenbar, die Katze aus dem Grundstück zu locken und in ihren Transporter zu laden. Die Katze flüchtete jedoch in den Garten des Nachbarn. Dieser ging in den Garten und sprach beide Personen an. Die Tatverdächtigen behaupteten ihm gegenüber, die Katze sei vermisst, wendeten sich dann ab und stiegen in den Transporter. Anschließend fuhr das Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder ähnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis