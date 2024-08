Nachhaltiger Kinoabend in Günzburg: „True cost“ am 9. Oktober

Die Initiatoren von „Nachhaltiges Günzburg“, die Sparkasse Schwaben-Bodensee, die AOK Günzburg, die Stadt Günzburg und die Kreisabfallwirtschaft Günzburg zeigen in Kooperation mit dem Günzburger Kino BiiGZ beim diesjährigen Kinoabend am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr den Dokumentarfilm „True cost“. Nachhaltiges Günzburg und Faire Stadt zeigen im Kinofoyer und weiteren Veranstaltungen Möglichkeiten des bewussten Konsums von Kleidung und Lebensmitteln auf.

Im Frühjahr 2014 starteten die Kooperationspartner mit viel Engagement die Günzburger Nachhaltigkeitswochen: Nachhaltiges Handeln fand und findet in vielen Lebensbereichen statt und ist so aktuell wie eh und je. Was konsumiere ich? Wie viele Rohstoffe, wie viel Energie und Transport stecken da drin? Was benötige ich wirklich? Warum zeigen die Organisatoren zum zehnjährigen Bestehen das Thema Kleidung? Kleidung betrifft alle Menschen: Herstellung, Produktionsprozesse und letztendlich der Endkonsument beeinflussen den Markt. Ein Thema, bei dem faire und umweltgerechte Produktion, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und der Konsum in der vor allem westlichen Modewelt wie bei kaum einem anderen Thema die Auswirkungen unseres Lebensstiles vor Augen führen. Glitzernde Modewelt mit Starmodels trifft auf die Ausbeutungskette aus Kinderarbeit, keiner sozialen Absicherung der Arbeiter, Wasserknappheit beim Anbau und der Herstellung der Textilien. Der Preis der Mode – so der deutsche Titel - regt zum Nachdenken an. Hier setzen die Kooperationspartner an: Der Dokumentarfilm zeigt schonungslos die Schwächen unseres Systems, aber die Macht und der Einfluss der Konsumenten könnte groß sein: Second-Hand-Mode, hochwertige Kleidung kaufen, und viele weitere Ideen, die von Schülern der Fair-Trade-Schulen in Günzburg gezeigt werden, machen Mut. (AZ)