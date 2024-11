Günzburger tritt für Volt bei der Bundestagswahl an

Die paneuropäische Partei Volt hat bei ihrer Aufstellungsversammlung den 35-jährigen Produktentwickler Florian Lipp aus Günzburg als Direktkandidat für den Wahlkreis Neu-Ulm zur Bundestagswahl aufgestellt. In seiner Rede stellte er fest, dass Volt sich im Aufwind befinde und seit der Europawahl über 3000 Mitglieder hinzugewonnen habe: „Auch jetzt nach der Wahl Trumps erleben wir wieder eine Eintrittswelle. Die Menschen sehen, dass Europa endlich aus dem Quark kommen muss. Wenn wir künftig noch eine Rolle in der Welt spielen wollen, müssen wir näher zusammenrücken und nicht in nationale Eigenbrötlerei zurückfallen.“

Der Kandidat gibt sich zuversichtlich, dass Volt das Ergebnis von 2,6 Prozent bei der Europawahl noch ausbauen könne. Lipp betonte außerdem, dass man lösungsorientiert handeln wolle und den Menschen eine positive Vision der Zukunft vermitteln, in der Europa aktiv mitgestalten kann. In den kommenden Wochen werde sich das Team daran machen, die notwendigen Unterschriften für eine Wahlzulassung zu sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. (AZ)