Günzburg

06:30 Uhr

Neuer Parkplatz in Deffingen soll Platz für mehr als 80 Autos schaffen

Nahe des Günzburger Autohofs sollen an der Alois-Mengele-Straße Parkplätze entstehen (in der Bildmitte im Bereich der bräunlichen Ackerfläche).

Plus Nahe des Günzburger Autohofs sollen an der Alois-Mengele-Straße weitere Parkplätze entstehen. Im Bauausschuss gibt es mitunter Kritik und Verbesserungsvorschläge.

Von Michael Lindner

Direkt an der Günzburger Alois-Mengele-Straße unweit der B16 soll ein neuer Parkplatz errichtet werden. Auf einer Fläche, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Der Günzburger Bauausschuss hat sich mit dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Dabei gab es vom Gremium einige Anregungen, aber auch Kritik an den Parkflächen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen