Noch vor der Bundestagswahl: Günzburg regelt das Thema Plakatieren

Die einen sehen sie als wichtigen Bestandteil öffentlicher Meinungsbildung bei Wahlen. Für die anderen sind sie einfach nur ein Ärgernis. Die Rede ist von Wahlplakaten, die vermutlich auch vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar wieder im ganzen Landkreis aufgestellt werden. Was, wo und wie viel plakatiert werden darf, regeln die Städte und Gemeinden jede für sich. Die Stadt Günzburg hat jetzt auch mit Blick auf die vorgezogenen Wahlen Anfang des Jahres ihr entsprechendes Regelwerk modernisiert, das der Stadtrat so abgesegnet hat - allerdings gegen die Stimmen von drei Ratsmitgliedern.

